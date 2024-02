KAS MILLEGAGI ON HÄSTI KA? | Kersti Kaljulaid: isegi Trumpiga on hästi, panganduse ja valitsusega samuti. Head on raskel ajal lihtne unustada

Vabariigi aastapäeva koidikul tõuseb Pika Hermanni torni sinimustvalge lipp. See kerkib ka tuhandetes koduaedades ja linnatänavatel ning ilmub rasvase kriidiga laste põskedele ja peenikese tiku küljes kiluvõileibade peale. Ja see on hästi. On ju raskel ajal nii lihtne unustada, et Eestis on palju olulisega lood väga hästi.