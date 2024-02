TREENERISKANDAAL | Psühholoog Kätlin Konstabel: kas pool Eestit on lollid või südametud – ja milline pool siis me ise oleme?

Jälle on kõik pahanduses kahtlustatava kaitsel! Kuidas on ometi võimalik, et alati, kui mõne tuntud inimese kohta ilmub meediasse info, et ta võis olla midagi tõeliselt laiduväärset teinud, on kohe platsis need, kes tulihingeliselt ambrasuurile viskuvad? Vahel võib uudiste jälgijal tekkida ahastav küsimus, et kas pool Eestit on lollid või südametud – ja milline pool siis täpselt ja kes ma ise olen? Kus on rahulik järelemõtlemine ja infotöötlus? Ometi on sellise kaitsesse viskumise puhul tegemist igati loogilise inimkäitumisega.