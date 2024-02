RÖÖGATU TÕUS: euronõue lisab bensiini ja diislikütuse hinnale kuni euro!

Nagu veel automaksust vähe oleks, muudab Euroopa Komisjoni loodud ja peagi Eesti seadusesse jõudev direktiiv hiljemalt 2030. aastal bensiini- või diiselmootoriga auto pidamise nii kalliks, et mõistlikum on viia see vanametalli kokkuostu. Arukas pole enam ka gaasiga kodu kütta – just see ongi eesmärk!