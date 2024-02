VIDEO | Kallas: see, mida Lennart Meri ütles 30 aastat tagasi, oli üsna täpne

Pevkur lisas, et käis kolmapäeval Ida-Virumaal ja seal ei ole meeleolud pessimistlikud. „Narvas omavalitsusega kohtudes ei olnud esimene teema riigi kaitsevõime või see, kuidas nad on ohus. Esimene teema kohapeal oli hoopis toasoojus. Siin on ka selge vastus, et toasoojus tuleb toota tootmishinnaga ja keegi ei saa seda allapoole turuhinda ka Narva elanikele müüa,“ sõnas Pevkur. „Üldiselt on sõnum väga lihtne: Ida-Viru omavalituses ja rahvas on tegelikult väga hästi aru saanud, miks riik kohal on.“

Delfist küsiti, et miks protestiaktsioon see on, et Kallas ei vaata presidendi vastuvõttu ega kõnet.

„Kas nüüd on mingi õige viis vabariigi aastapäeva tähistada ja vale viis? Mis hetkel see muutus? Aastal 2019, kui ei läinud Jüri Ratas vabariigi presidendi vastuvõtule, oli juhtkiri: „Nii on ütlematagi selge, et ka peaministril on õigus nagu igal teisel eestimaalasel veeta riigi sünnipäev pere ja sõprade keskel. Keegi ei kahtlegi, et tiheda töörütmiga Jüri Ratas vajab ja soovib rohkem aega oma laste seltsis.“ Tsitaadi lõpp. Miks te mind niimoodi teistmoodi kohtlete, ma ei saa sellest aru?“ muutus Kallas pressikonverentsi lõpus emotsionaalseks.