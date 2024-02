OTSEBLOGI | ISW: kriitilise sõjablogija enesetapp aitab Kremlil veelgi paremini inforuumi kontrollida

Morozov kasutas oma enesetapukirja, et arutada edasi Venemaa sõjalisi ebaõnnestumisi Avdijivkas ja Donetski oblastis. Morozov süüdistas Vene kindraleid tuhandete sõjaväelaste ohverdamises oma sõjaväelise karjääri edendamiseks ja andis mõista, et enamik Venemaa ajakirjanikke valetab lahinguvälja tegelikkuse kohta. Morozov märkis ka, et Vene väejuhatus on kasutanud üha enam tõkkejõududena mobiliseeritud isikkoosseisu (spetsialiseerunud üksused, mis tulistavad oma vägesid, kes taganevad või keelduvad rünnamast), ning võimendas ametlikku kaebust 1487. rügemendi mobiliseeritud Vene sõjaväelaselt, mille Venemaa sõjaväeprokuratuur veebruari alguses tagasi lükkas. Mobiliseeritud sõdur kaebas, et 1487. rügemendi võimsus vähenes alla 30 protsendi, kuna rügemendil puudus tugevdus ja rotatsioonid alates rügemendi kasutuselevõtust 2023. aasta jaanuari keskel. Sõjaväelane lisas, et 1. armeekorpuse ülem hüüdnimega „Krõm“ viis 2023. aasta novembris 1487. rügemendist Vene erasõjaväekompanii „Veteranõ“ juhtkonda üle 300 sõjaväelast, kellest enamik hukkus või said vigastada Avdijivka suunal. Mobiliseeritud sõjaväelane süüdistas „Veteranõ“ palgasõdurite gruppi, kus väidetavalt töötavad süüdimõistetud, narkomaanid ja rüüstajad, mobiliseeritud isikkoosseisu kasutamises tõkkejõududena ja rünnakutes osalemisest hoidumises. Mobiliseeritud sõdur lisas, et tema pataljonis puudusid täielikult granaadiheitjad, miinipildujad ja pealetungioperatsioonideks vajalikud sõidukid. Mobiliseeritud sõdur täheldas ka seda, et Vene sõjaväemeditsiini töötajad keeldusid põrutusšoki saanud sõjaväelasi ravimast ja saatsid nad ilma arstliku läbivaatuseta tagasi rindele ning need probleemid vaevavad süstemaatiliselt teisi Vene üksusi.