Murdjakoerte rünnakus süüdimõistetud perenaine vaidlustab suure hüvitisnõude

2022. aasta novembris ründasid naabertalu suured koerad Põltsamaa vallas Tammiku külas elavat 26aastast Sandrat tema enda koduhoovis. Tartu maakohus on tunnistanud koerte omaniku Monika Antoni (pildil) süüdi raske tervisekahjustuse tekitamises ettevaatamatusest ning mõistis talle karistuseks kümme kuud vangistust, millest tuleb kohe ära kanda kaks. Ülejäänud kaheksat kuud on tingimisi.

Ka rahuldas kohus kannatanu tsiviilhagid ning mõistis Antonilt välja üle 100 000 euro suuruse varalise ja mittevaralise kahjuhüvitise.

Antoni kaitsja Andres Veski on saanud kätte Tartu maakohtu motiveeritud otsuse. Otsusele esitatakse apellatsioon, selleks on veel aega.

Lisaks vangistusele vaidlustatakse ka 100 000 euro suurune kahjunõue. Antud juhul väljamõistetud 100 000 eurot ei lähe mitte kuidagi kokku praegu olemasoleva kohtupraktikaga, selgitas Veski Õhtulehele.