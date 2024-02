Vene sõltumatu väljaanne: FSB kontrollib piiriületajate meelsust

Esiteks tasub meelde tuletada, et Venemaale reisimine pole praegusel ajal sugugi hea mõte. Välisministeerium tuletab ka meelde, et Venemaa pinnal käsitleb Kreml Eesti-Vene topeltkodanikke kui enda alamaid ning Eesti võimalused konsulaarabi osutamisel on piiratud, sealhulgas mobilisatsiooni puudutavates küsimustes. Võib esineda ka juhtumeid, kus Vene ametnikud kontrollivad piiriületajate telefone jm elektroonikat, uurida võidakse ka ühismeediasse tehtud postitusi.