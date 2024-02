VOOLAKU JÕENA! Sissetungija hävitas miljonite eurode väärtuses hinnalist veini

Näib, et kurikael teadis, mida ta teeb, lastes valla just kõige kallimate veinisortide joad. Lisaks näis, et hoone oli talle tuttav. Väikeses külakeses asuva veiniistanduse Cepa 21 esindaja kirjeldas BBC-le, et vaatide avamine ei käi niisama lihtsalt. Selleks on omad nipid, mida suvaline inimene ei tea. Kes iganes neid avab, peab sedasorti kaadervärki enne kasutanud olema. Pealegi oli parasjagu öö, ent kurjategija liikus laos vabalt ringi, mitte käsikaudu kobades.