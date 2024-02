SUUR INTERVJUU | KAKS AASTAT SÕDA. Jonatan Vseviov: „Mitte kunagi ei tohi midagi ega kedagi karta!“

Välisministeeriumi kantsleri Jonatan Vseviovi sõnul pole Eesti turvalisus kunagi olnud praegusest parem. Ühiskonnas ängi ja ärevuse kütmine on asjatu ja võib viia meid paralüüsi, kus me kardame liiga palju. Tegelikult on Venemaal üks lootus – et aeg töötab nende kasuks. Venelastest kauem vastu pidades murdub Venemaa ise.