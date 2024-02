GALERII | Selgusid 2023. aasta parimad pressifotod: miks just need?

Tippsport on ülim pingutus. Nii, et veri ninast väljas. Iluuisutaja Arlet Levandi pelvis Tallinnas peetud rahvusvahelisel iluuisutamise võistlusel meeste lühikavas 2. koha, saades kohtunikelt 76,34 punkti, mis tähistab tema isiklikku rekordit. Pilt on tehtud lühikava lõpusekunditel.

Heategevusorganisatsiooni Slava Ukraini juht ja riigikogu liige Johanna-Maria Lehtme hetkel, kui ajakirjanik küsib: „Kas teil on või oli armusuhe Ukraina abiorganisatsiooni juhi Hennadi Vaskiviga?“ Lehtme on saanud karmid süüdistused Ukrainale annetatud raha väärkasutamise kohta. Kas just isiklik suhe on olukorra põhjustanud? Mõni nädal hiljem teatas Johanna-Maria Lehtme, et loobub kohast riigikogus. Samuti kutsuti ta tagasi Slava Ukraini juhatuse liikme kohalt.