SAAB KA VALUTA | Ah et tippsportlase teele asunud noor peabki arvestama, et treeneri kohustus on teda sõimata ja mõnitada. Ei ole!

Iluuisutamisega ma tegelenud ei ole ja ei tea Anna Levandi treeneritööst tuhkagi. Mis mind aga sügavalt hämmastama paneb, on kommentaaride hulk, et spordis tippu jõuab vaid piitsa ja präänikuga. Mõned tulihingelised Levandi kaitseks välja hüpanud kommentaatorid näivad arvavat, et tippsportlase teele asunud noor peabki arvestama, et treeneri püha kohustus on teda sõimata ja mõnitada. Ei ole.