Pakri maastikukaitsealal tõid kooskõlastamata raietööd väärteomenetluse  

Keskkonnaameti Harjumaa büroo juhataja Tarmo Tehva ütles, et 19. veebruaril teatati ametile, et Paldiskis Pakri maastikukaitsealal toimub raietegevus. „Meie järelevalve inspektorid tegid kohapealse kontrolli ajal kindlaks, et Pakri maastikukaitseala ligi poole hektari suurusel kinnistul on pooleli veekaitsevööndis puude ja põõsaste raie. Raietöid viis läbi maarentnik, kellel on leping poolloodusliku koosluse hooldamiseks riigile kuuluval maal. Paraku ei olnud tal vajalikku kooskõlastust raietöödeks veekaitsevööndis,“ rääkis Tehva.