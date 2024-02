Bonnieri preemia läks jagamisele Delfi Meedia ja ERRi ajakirjanike vahel

Lisaks said preemia Eesti Päevalehes ja Eesti Ekspressis ilmunud artiklid, mis tõid esmakordselt välja Slava Ukraini annetuste kasutamise skandaali tegelikud telgitagused ning näitasid, kellele, kuidas ja kui palju raha liigutati.

Artiklite autorid on Holger Roonemaa, Herman Kelomees, Matthias Kalev, Anna Mõrunjuk ja Martin Laine. Artiklid ilmusid 15. aprillil „Lvivi jõukas abilinnapea, küünetehnik ja Eesti „aasta inimene“. Slava Ukraini miljoni euro saladus“ ja 19. mail „„Keegi peab silma peal hoidma, et ta häid inimesi paljaks ei varastaks.“ Kuidas Johanna-Maria Lehtme käe all sai Slava Ukraini heategevusest bisnis“.