GALERII | President Karis teenetemärkide laureaatidele: Eestis elab ja töötab kümneid tuhandeid inimesi, kes vääriksid oma riigi kõrgeimat tunnustust, kuid kõiki paratamatult ei märka

„Kolmandat korda tunnen kimbatust, kui allkirjastan otsuse riigi teenetemärkide andmise kohta. Põhjus on lihtne: Eestis elab ja töötab kindlasti kümneid tuhandeid inimesi, kes vääriksid oma riigi kõrgeimat tunnustust. Paljudest me kahjuks veel ei tea, sest 1,3 miljonit hajaasustusega maal on suur hulk ja kõiki paratamatult ei märka,“ rääkis riigipea.

Riigipea meenutas, et meie riik toetub Eesti põhiseaduse järgi vabadusele, õiglusele ja õigusele, on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. „Teist igaüks on andnud oma tähelepanuväärse panuse, et Eesti oleks just selline nagu põhiseaduse koostajad sõnastasid. Teie hoiate neid aateid, seda vaimsust, mis teeb Eestist Eesti,“ ütles president Karis ja tänas nii teenetemärkide laureaate kui nende lähedasi, kelle mõistmine, toetus ja abi muutsid need saavutused võimalikuks.