Kohtu alla antud Martin Repinski ei võta kelmust ja omastamist omaks

Riigiprokuratuurist on varem öeldud, et kelmussüüdistus seisneb selles, et Martin Repinski (pildil) lasi riigikogu liikmena hüvitada enda elukoha üürikulu. Tegelikult ei elanud ta nimetatud aadressil ega tasunud elukohaga seotud üüri. Repinski tekitas sellega 2021.jaanuarist kuni 2022. märtsini riigikogu kantseleile 12 119 euro suuruse kahju.

Lisaks ostis ta 2021. aasta novembrist kuni 2022. aasta aprillini kütusekaardiga 459 liitrit diislikütust ja võimaldas süüdistuse põhjal seda teistelgi teha. Kütuse soetamine polnud riigikogu liikme tööga seotud. Usalduse kuritarvitamise etteheide seisneb selles, et Repinski määras Jõhvi vallavanemana töötades 2019. aasta märtsis kolmele omal soovil teenistusest lahkunud ametnikule põhjendamatu lahkumishüvitise.

Nüüd arutab Repinski süüasja Harju maakohus. Repinski kaitsja, vandeadvokaat Kristjan Tuul ütleb, et riigiprokuratuuri seisukoht pole kohtueelses menetluses kinnitust leidnud. „Eluasemekulude hüvitise saamise aluseks on rahvastikuregistri kanne, milline on Martin Repinski puhul Ida-Virumaal. Just Ida-Virumaa piirkonnas kandideerides valiti Repinski 2019. Riigikogu koosseisu,“ räägib Tuul Õhtulehele.

Kaitsjale tundub, et prokuratuur on asunud seadusandja rolli ning kohtumenetlusega üritatakse luua pretsedenti. „Nimelt 2015. sedastas riigiprokuratuur, et riigikogu liikmete poolt kuluhüvitiste kasutamise õiguspärasuse analüüs taandub mõistetele „riigikogu liikme töö“ ja „tööks vajalikud kulutused“. Need mõisted peavad sisustama aga riigikogu liikmed ise nende tööd reguleeriva seadusandluse ning eetiliste väärtuste ja normide süsteemi kaudu,“ räägib kaitsja. „Kuna Martin Repinski ei ole kuritegu toime pannud, siis vaidlevadki pooled edasiselt kohtuistungitel.“

Jõhvi episoodi osas märgib kaitsja, et etteheide seisneb üksnes „seaduses lubatust kõrgemate rahaliste hüvitiste„ määramises. „Samas õigusaktid võimaldavad erinevate preemiate tasumist, millist õigust on Jõhvi vallavanemad ka enne ja pärast Martin Repinski ametiaega töötajatele ja ametnikele määranud. Seega ei ole Repinski tegevus ebaseaduslik ning Jõhvi vallala ei ole tekkinud kahju.“