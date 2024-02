Mürahäiring: Riigikogu kantselei ei pöördu korrarikkumises politseisse

EKRE fraktsiooni nõunik Aarne Mäe on öelnud, et tegu oli kavandatud aktsiooniga ja undava heli tekitamiseks kasutati saalis kaasaskantavat kõlarit.

Kui mõned riigikogu liikmed segavad teiste tööd ehk nende võimalust oma põhiseaduslikku mandaati teostada, siis pole välistatud, et nad tuleb spiikri palvel ja politsei abiga saalist eemaldada, sõnas õigusteadlane Carri Ginter ERRile.

„Kui mina oleksin riigikogu esimees, siis mina kutsuksin kokku koosoleku politseiga, üksusega, kes on vastutav korra tagamise eest riigikogus, ja lepiksin kokku, mis saab siis, kui selline asi järgmine kord juhtub."

Riigikogu pressiesindaja Gunnar Paal ütles Õhtulehele, et Riigikogu juhatus pole teada andnud, et politsei poole pöördumist kavatsetakse teha.