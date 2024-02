Viadukti ehitus viis kohtusse

Poolte vahel on vaidlus riigihanke korras sõlmitud töövõtulepingu täitmise osas, selgitas transpordiameti õigusosakonna juhataja Karin Victoria Kuuskemaa-Ivanov Õhtulehele.

„Täpsemalt selle üle, kas Saustinõmme viadukti tekiehituse ja vahesammaste lahenduse muudatus on käsitletav riigihangete seaduse valguses hankelepingu muutmisena, mille alusel võiks hagejal (YIT Eesti AS) olla nõudeõigus täiendavale tasule. Või on tegemist põhiprojekti muutmisega, mis töö oli hagejale lepingust tulenevaks kohustuseks ehk tööks, mis sisaldus lepinguliste tööde mahus ja mida hageja pidi teostama selleks etteantud eelarve raames,” rääkis ta.