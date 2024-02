JUHTKIRI | Kuhu kaovad oskustöölised? 60 protsenti kutsekoolide lõpetajatest õpitud erialale ei jõua

Mõni avastab alles pärast lõpetamist, et õpitud erialal pole palk ikka päris see, mida ta ootas. Teisi paneb loobuma omandatud kutse – näiteks aianduse või turismi – hooajalisus. Kolmandad lähevad õppima lihtsalt sellepärast, et (kutse)keskharidus kätte saada või üldse kuskil tudeerida – nad ei teagi veel täpselt, mida nad tulevikus teha tahaksid.

Endiselt leidub neidki (ka kõrgharidusega ja nooruse juba seljataha jätnud inimeste hulgas), kes leiavad, et poleks paha õppida ka professionaalsel tasemel oma pere ja sõprade tarbeks süüa tegema, riideid õmblema või iluaeda kujundama. Sellistel juhtudel tundub aga, et on aeg hakata nimetama asju õigete nimedega: mitte kutseharidus, vaid hobiharidus.

Õigus end arendada soovitud alal on muidugi vääramatu ning elukestev õpe on ka väga tore asi ja igati kiiduväärt. Haridus- ja teadusministeeriumi kutsehariduse reformi juht Triinu Laasi-Õige leiab samuti, et õppija peab olema vaba otsustama, kuhu ta õppima läheb ning mida ta saadud teadmistega teeb, kui ta teeb seda vastutustundlikult. Tartu rakendusliku kolledži direktor Raini Jõks ütleb aga otse: „Loomulikult on kohti, kus peab üle vaatama, kas seda eriala on vaja täiskasvanutele just tasuta.“