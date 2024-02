KALLILE SÕBRALE KALLIS KINGITUS: Putin saatis Kimile luksuslimu

Põhja-Korea diktaator on hoolimata sellest, et tema riigi propaganda sõimab kapitalistlikku dekadentsi, suur Lääne autode fänn. Talle kuulub muljetavaldav kollektsioon luksuslikke masinaid, kirjutab BBC. Põhja-Korea uudistele keskenduv agentuur NK News kirjutas detsembris, kuidas viimaste nädalate jooksul klõpsas Põhja-Korea riigimeedia temast pilte tervelt neljas erinevas luksustõllas. Mõnikord näib, et propagandamasin üritab uhkeid autosid pisut varjata, video sobival hetkel katkestada jne, mistõttu pole kõiki detaile alati võimalik täpselt kindlaks teha. Ent teravad silmad tuvastasid, et masinate seas olid 2019. aasta Mercedes-Maybach S650, veel kaks mersut, millest üks võib olla limusiin, teine maastur, samuti Lexuse luksusmaastur.