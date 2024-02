VALUS OTSUS | Pajumäe talu peremees: „Mõttekas on lõpetada nii, et kellelegi võlgu ei jää.“

Sel nädalal andis Pajumäe talumeierei teada, et lõpetab 31. mail tegevuse. See oli märgiline uudis, sest tegu pole mingi nurgataguse väiketootjaga. Pajumäe talumeiereil on oma sajapealine piimakari, see müüb toodangut suurtes poekettides ja on tuttav suuremale osale kodumaise toidu tarbijatest.