„TE EI TOHI ALLA ANDA!“ Navalnõi surm jättis Vene opositsiooni raskesse seisu. Kes võiks ohjad haarata?

Aleksei Navalnõilt küsiti mõne aasta eest linastunud dokumentaalfilmi tarbeks, mida ta oma rahvuskaaslastele ütleks, kui ta peaks Venemaa presidendi Vladimir Putinile väljakutse esitamise tõttu surema. Navalnõi toonitas, et peamine on mitte alla anda: „Kui nad otsustavad mind tappa, tähendab see seda, et me oleme väga tugevad ning peame seega seda jõudu kasutama.“ Nüüd on Navalnõi surnud. Tapetud.