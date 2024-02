KEELATUD KAUP JÕUAB VAENLASENI: miks hoiab Eesti lahti piiri Venemaaga?

Soome valitsus otsustas veebruari alguses, et piir Venemaaga jääb suletuks vähemalt 14. aprillini. Põhjanaabrid on piiri kinni hoidnud mullu sügisest, et blokeerida Venemaa ränderünnakut, kus piirile saadeti karjade kaupa illegaalseid sisserändajaid. Avalike luureandmete järgi on Soome idapiiri taga jätkuvalt ootel sadu ja tuhandeid migrante.