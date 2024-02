OTSE | Põhiseaduskomisjon arutab avalikul istungil Vene külmutatud varade kasutuselevõttu

Põhiseaduskomisjoni esimehe Hendrik Johannes Terrase sõnul on Riigikogu lähikuude ülesanne luua regulatsioon, mis võimaldab võtta külmutatud varad kasutusele Ukraina ülesehituseks ning paremini rakendada Venemaale kehtestatud sanktsioone. Valitsuse algatatud eelnõu on läbinud Riigikogus esimese lugemise. „Enne teisele lugemisele saatmist tahame eelnõu kõigi osalistega põhjalikult läbi arutada. Tänasel avalikul istungil räägivad külmutatud varade kasutuselevõtu olulisusest välispoliitika eksperdid. Ootame neilt ka ülevaadet, kuidas on sarnase lahenduse loomisega edasi liikunud teised riigid ja Euroopa Liit,“ ütles ta.