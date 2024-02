SIIRI LAIDLA | Kui märkate minu näoga mutikest selili lumes, siis pole ta libeduse tõttu kukkunud, vaid teeb lumeinglit!

Miks just koos teistega? Mullegi meeldis noorena linnalähedases metsas suuskadel omas tempos tatsata, looduse talverahu nautides, vahest oravat või mõne looma jälge kohata, paar männioksakest suveniiriks kaasa võtta. Tähtis oli just valev vaikus ja see, et keegi ei lõuanud selja taga „rada vabaks!“. Ja et keegi ei võtnud stopperiga aega, nagu kunagi tegi kehalise kasvatuse õpetaja.