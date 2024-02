Mees suunas politseinike poole relvataolise eseme

Andreas Kliimanti sõnul on stardipüstolid äravahetamiseni sarnased tulirelvadega. „Visuaalselt ega laskude järgi ei ole võimalik neid eristada. Seega on arusaadav, et ümbritsevad inimesed tunnevad hirmu ja politseinikud ei tea enne kui nad relva lähedalt näevad, kas tegemist on tulirelva või millegi muuga. See tähendab, et selliste juhtumite puhul lähtuvad politseinikud alati sellest, et tegemist on tulirelva ja seetõttu ka väga suure ohuastmega sündmusega. Sellises olukorras on politseinikel ohu tõrjumiseks lubatud kasutada ka tulirelva. Kiirreageerijate varustusse kuuluvad ka pumppüssid kummikuulidega, mis inimesele pihta saades tekitavad valu, aga ei ole elule ohtlikud nagu on tulirelva laskemoon. Õnneks saime sel korral kahtlustatava kinni pidada nii, et keegi juhtunus viga ei saanud. Paraku järgmine kord ei pruugi olukord nii hästi lõppeda,“ lisas jaoskonna juht.