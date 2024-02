EESTI ENERGIA: kui tarbijad kiiresti põlevkivielektrile peale maksma ei hakka, lähevad tuled kustu

Eesti Energia tütarfirma Enefit Power põlevkivielektrijaamade konkurentsivõime on muutunud olematuks, nende ülalpidamiskulud on suuremad kui elektrimüügist saadav tulu. 2022. aasta teisel poolel puhkenud energiakriis ja toonased tulusad hinnad on Eesti Energia juhatuse esimehe Andrus Durejko sõnul nüüdseks kindlalt minevik.