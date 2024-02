OTSEBLOGI | Volodõmõr Zelenskõi: Venemaa kasutab ära Lääne abi viibimist

Teisipäev, 20. veebruar. Ukrainas on käimas täiemahulise sõja 727. päev. „Praegu on mitmes rindejoone osas äärmiselt keeruline olukord, just seal, kus Vene väed on koondanud maksimaalsed reservid,“ nentis Ukraina president. „Nad kasutavad ära Ukrainale antava abi viibimist ja see on väga tundlik teema – pouudus on suurtükimürskudest, vajadus on rindeõhutõrje ja pikemamaarelvade järele.“