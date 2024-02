Kasupoega peksnud mees pääses kriminaaluurimise alt

Uurimist alustati mullu märtsis, kuna kahtlusalune lõi Kohtla-Järvel korteris rusikaga kasupoega näkku. Samal päeva õhtul lõi ta last vastu pead, keha ja lükkas mitu korda vastu koridori ukseava. Kannatanu sai mitmeid hematoome.

Tänavu veebruaris leidis prokurör, et puudub tingiv vajadus menetluse jätkamiseks: otstarbekuse põhimõtte kohaldamiseks annavad aluse ka kriminaalasjas avaliku menetlushuvi ja vajaduse eripreventiivsete mõjutusvahendite või karistuste kohaldamiseks puudumine.

Uusi vägivallakonflikte pole esinenud. Menetlejale on teada, et kahtlustatav on asunud tööle, mis on veelgi parandanud pere suhteid seostudes selle majandusliku olukorraga.

Kriminaalmenetlus lõpetati. Kasulapselööja kohustub läbima vanemlusprogrammi Imelised aastad.