LASTE KAITSEKS: Euroopa Komisjon võtab TikToki pihtide vahele

Õhtuleht kirjutas välisluureameti hiljutisest raportist, mis hoiatab, et Hiina poliitilise kontrolli all olev sotsiaalmeediaplatvorm TikTok võib olla kasulik luureinfo hankimisel, väljapressimisel või ka küberrünnete korraldamiseks. Samuti praadisid teiste ühismeediahiidude kõrval ka TikToki peadirektorit Shou Zi'd USA poliitikud. Muu hulgas süüdistas üks neist, et tema ees istuvad magnaadid on nii võimsad, et juhivad sisuliselt juba omaette riike, mitte ärisid. See valmistab muret Euroopaski.