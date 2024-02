RIIGIS ON ASJAD KÄEST ÄRA: Võrumaa põllumees Janek Eerik sättis traktorid maantee veerde, näitamaks, et põllumehed on veel elus ja tahavad ellu jääda. Foto : Jassu Hertsmann

PROTEST SÕNNIKUKÄRUGA! „Kui põllumeestega halvasti ümber käia, siis nad lähevad traktoritega Toompeale.“