Kristina Kallas suurest haridusleppest: „Enam ei ole kuhugi taganeda.“

„Võivad olla erinevad kokkulepped – näiteks me muudame rahastusmudelit, muudame seadusi, teeme õppekava reformi ja kaasava hariduse reformi, meil on hästi palju nüansse, milles on vaja kokku leppida,“ kirjeldab haridusminister Kristina Kallas, mida võib esmaspäeval esimest korda jutuks võetud haridusleppeni jõudmine eeldada.