EMA OTSIB POJA SURNUKEHA: Vene võimud varjavad Navalnõi põrmu kiivalt

Nimelt ütleb Julija Navalnaja, et tema mees Aleksei tapeti närvimürgiga Novitšok ning et Kreml lihtsalt ootab, kuni mürgi jäljed tema kehast kaovad. Võimude sõnul on vaja oodata, kuni lahang tehtud saab. Esimene lahang polevat vastuseid andnud, nüüd tulevat teha järgmine. Ljudmila ning tema poja advokaat üritasid pääseda surnukuuri, kus Navalnõi surnukeha väidetavalt asub. Töötajad neid sisse ei lubanud ega vastanud ka nende pärimisele, kas Navalnõi ikka on seal. „Nad valetavad, venitavad ajaga ega üritagi seda varjata,“ kirjutas Navalnõi kõneisik Kira Jarmõš ühismeedias. „Uurijad ütlesid advokaatidele ja Aleksei emale, et nad ei anna neile surnukeha. Surnukeha on veel 14 päeva mingisuguse „keemilise uurimise“ all,“ sõnas Jarmõš.