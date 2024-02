GALERII | KULTUURIPEALINN TARTU: rahvas karjus Maie Parriku kontserdil vaimustunult hurraa!

„Täna laskesuusatamist pole, vaja oleks mõnd bändi kuulata-vaadata, et lihtsalt tore oleks. Aga meil on Euroopa kultuuri pealinn. Vaatasin siis Tartu kultuuriakent – Jeee, lausa 2 bändi on täna kavas. Öösel esineb Püssirohus ansambel Amadeus, no kõik teavad seda bändi, aga see pole veel kõik. Täitsa normaalsel ajal algab vägev pidu, mis teeb Eurokuldipealinnast tõelise aarde. Palun väga: vanameister Maie Parrik tähistab suurejooneliselt oma 85. juubelit koos noore stripisensatsiooni Marco Tasasega,” kirjutas möödunud nädala reedel sotsiaalmeedias üks muusikamaailma hinnatud mees.