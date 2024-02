KUTSEHARIDUS VÕI VAHVA HOBI? Alla poole lõpetajatest läheb erialasele tööle

Marika (25) õpis teenindaja töö kõrvalt Tartu rakenduslikus kolledžis rätsepaks. Eriala passis talle ning Marika uskus, et saab seda tööd ka tulevikus teha. „Käisin ka praktikal ja mulle väga meeldis seal! Tundsin, et see on midagi, millega ma tahaksin tegelda,“ meenutab ta.