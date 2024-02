JUHTKIRI | Kondoom on endiselt parim kaitsja. Oletatakse, et koguni 40 protsenti HIV-nakkuse kandjatest ei tea, et nad on nakatunud

Vale puha. Juba ammu pole see viirus, mille vastu ei leidu vaktsiini ega ravi, pelgalt eluheidikute mure. HIVi-ennetajad kinnitavad, et tõvetekitaja on levinud tavainimeste sekka ja esineb kõige enam heteroseksuaalsete suhete puhul. Eesti on oma nakatumisnäitajate poolest Euroopa tipus. Möödunud aasta üheksa kuuga avastati siin 145 juhtu, on ERR vahendanud. Seejuures oletatakse, et koguni 40 protsenti viiruskandjatest ei tea, et nad on nakatunud.