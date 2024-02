ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ | Läheb tükk aega, kuni ilmub Navalnõiga võrdväärne ere kuju, kes režiimi nii võimsalt ärritab

Mihhail Hodorkovski kutsus venemaalasi üles märtsikuistel presidendivalimistel kirjutama protesti märgiks sedelile Aleksei Navalnõi nime. Kena žest, eriti kui arvestada, et kaks opositsionääri ei jaganud tingimata alati sama visiooni Venemaa tulevikust – ehkki nad olid ühel meelel selles, et riigi olevik on õudne ja see peab muutuma.