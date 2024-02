VABARIIGI AASTAPÄEV | Nõmme linnaosavanem Karmo Kuri: kahel eestlasel on kokku kolm arvamust. Mina ei näe siin aga probleemi

Soome president Ahtisaari ütles Nobeli rahupreemiat vastu võttes, et rahu - see on tahte küsimus. Usun, et nii see on. Tahteavaldustele peavad aga järgnema teod. Meie toetus Ukrainale, panustamine NATO-s ja järjepidev riigikaitse arendamine on märgid sellest, et kaitsetahe pole meie jaoks pelk sõnakõlks. See on üksikisiku ja kogu meie elanikkonna väärtustele tuginev hoiak ja valmisolek panustada laiapindsesse riigikaitsesse.