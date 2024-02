TRÖÖSTITU LINNAKE: venelaste küüsi langenud Avdijivkat on räsinud nii Stalini näljahäda kui ka separatistid

Donetski oblasti südames asuv tööstuslinn Avdijivka on langenud pärast kümmet aastat võitlust Vene vägede kontrolli alla. Viimasel poolesajal aastal eelkõige koksitehase poolest tuntud linna ajalugu on olnud võrdlemisi trööstitu. Praeguses sõjas on sel aga oluline tähtsus nii Ukraina kui ka Venemaa jaoks.