REPLIIK | MAJANDUSTEADLANE RAUL EAMETS: miks tõlgendab sotsiaalminister lastetoetustest rääkides arve, nagu heaks arvab?

Me kõik oleme ilmselt kuulnud ütlust, et on olemas väiksed valed, suured valed ja edasi tuleb statistika. Arvudega võib tõestada paljusid asju, sõltub, milliseid näitajaid kasutada oma väidete tõestamiseks. Eelmine nädal võttis sotsiaalminister Signe Riisalo järjekordselt sõna lastetoetuste teemal. Tema peamine argument oli, et 40 protsenti lastetoetustest läheb peredele, kus on kolm või enam last. Sellised pered moodustavad ministri sõnul 14 protsenti kõikidest peredest. Siit järeldas minister, et senine lastetoetuste süsteem pigem süvendab ebavõrdust ja seab lasterikkad pered eelisolukorda.