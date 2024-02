KES LÄKSID ÕNGE? Trollikonto Tundmatu Tegelane loonud Diana Poudel: sõbralist sai uhke – seal on riigikogu liikmeid, teadlasi, politseinikke ja palju teisi

Inforuumis oleme me kõik haavatavad – lihtsalt mõne inimese sõbralisti pugemiseks tuleb veidi rohkem vaeva näha. Mul on Facebookis trollikontol üle 2000 sõbra. Ja sõbralist on muljetavaldav. Seal on riigikogu liikmeid, teadlasi, politseinikke, ajakirjanikke, kaitseliitlasi, direktoreid, õpetajaid ja paljude muude ametite esindajaid. Eriti irooniline on see, et selle konto sõbrakutse võtsid vastu ka mõned inimesed, kes minu päris konto sõbrakutsest on minevikus keeldunud. Samas on mul sõbralistis ka teisi trolle ja lihtsalt Facebooki pettureid, sest võtan kõik mulle saadetud sõbrakutsed lahkelt vastu. Trollide maal määrab staatuse „sõprade“ arv.