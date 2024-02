FOTOD KOHTUST | Ukraina okupeeritud aladel Kremli propagandat levitanud Aivo Peterson astus kohtu ette

Harju maakohtu istungisaalis süüpingis istuv Aivo Peterson lehvitab oma tütrele, kes kohtusaali uksest sisse tuleb. Ta otsib silmkontakti veel mitme inimesega, kes istungisaalis istet on võtnud. Poolehoidjaid on tal palju. Mitmed neist on seotud ka kurikuulsa venemeelse erakonnaga KOOS, üks juhtfiguure ka Peterson ise on. Küll aga oma kaasaelajatega Peterson rääkida ta ei saa: kohtu poolt on talle seatud piirang avalikkusega, sh oma lähedastega suhtlemiseks.