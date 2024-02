OTSEBLOGI | Vene meedia: väed vallutasid Avdijivka keemiatehase

Nädalavahetusel peeti Venemaal kinni sadu inimesi, kes kogunesid ja jätsid Aleksei Navalnõi mälestuseks lilli. Arreteeritute arv on õiguste rühmituse OVD-Info andmetel nüüdseks jõudnud 400-ni, mis teeb sellest suurima poliitiliste vahistamiste laine alates 2022. aasta septembrist, mil toimusid meeleavaldused reservväelaste osalise mobiliseerimise vastu, et aidata kaasa Putini sõjalisele kampaaniale.

USA president Joe Biden ütles, et uudis Aleksei Navalnõi surmast ei üllatanud teda. „Pole kahtlust, et Navalnõi surma eest vastutab Vladimir Putin. See on järjekordne tõend Putini jõhkrusest. See tragöödia tuletab meile meelde praeguse hetke panuseid. Peame tagama rahalised vahendid, et Ukraina saaks end kaitsta,“ ütles Biden.