VIDEO | Männi parki jäetud kahtlane portfell tekitas inimestes ärevust: kohale kutsuti politsei, pääste ja demineerijad

„Nimelt teatati, et parki on jäänud üks kahtlane omanikuta portfell. Reageerisid politsei ja pääste. Piirasime esialgu igaks juhuks ala sisse, et inimestel ohtu poleks,“ kinnitab PPA pressiesindaja Ragne Keisk. Demineerijad vaatasid koti üle ning midagi ohtlikku sealt ei leitud. Ala on nüüdseks vabastatud ning sündmus lõppenud.