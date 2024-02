Miljoni eest tehinguid: Tõnis Sildaru astub tütre vara omastamise süüdistuses kohtu ette

Prokuratuur on esitanud freestyle-suusatamise treener Tõnis Sildarule süüdistuse oma tütre, olümpiapronks Kelly Sildaru varade omastamises. „Kohtueelses uurimises kogutud tõendid viitavad, et Tõnis Sildaru kasutas enda alaealise tütre teenitud vara ebaseaduslikult, pöörates seda nii enda kui ka kolmandate isikute kasuks aastatel 2014 kuni 2020,“ on öelnud Põhja ringkonnaprokurör Leelet Kivioja.

Prokuröri sõnul viitavad kohtueelse uurimise materjalid, et Tõnis Sildaru on lapse eestkostjana korduvalt välja võtnud sularaha ja teinud oma tütre arveldusarvelt ülekandeid endale ning kolmandatele isikutele. „Seejuures pole prokuratuuril veendumust, et raha kasutati tütre huvides,” lausus Kivioja. „Seega on algavas kohtumenetluses peamine küsimus, kas Tõnis Sildaru tehingud lapsele kuulunud varaga olid lapse huvides või mitte. Süüdistuse kohaselt ei teinud Tõnis Sildaru ligikaudu miljoni euro väärtuses tehinguid oma lapse huvides, vaid pööras vara enda ja kolmandate isikute kasuks.“

Veebruaris astub Tõnis Sildaru kohtu ette. Omastamise eest süüdimõistva otsuse korral võib seaduse järgi karistada rahalise karistusega.