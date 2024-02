OTSEBLOGI | Vene võimud väidavad, et Ukraina ründas Venemaad droonidega

USA president Joe Biden ütles, et uudis Navalnõi surmast ei üllatanud teda. „Pole kahtlust, et Navalnõi surma eest vastutab Putin. See on järjekordne tõend Putini jõhkrusest. See tragöödia tuletab meile meelde praeguse hetke panuseid. Peame tagama rahalised vahendid, et Ukraina saaks end kaitsta,“ ütles Biden.