SÕJAKOKKUVÕTE | Kümned tuhanded Vene sõdurid

Kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg sõnas, et Moskva on kogunud selle ümber kümneid tuhandeid sõdureid. „Vaatamata suurele pingutusele, mida Vene Föderatsioon püüab saavutada ennekõike Avdijivikas, pole neil õnnestunud murda ukrainlaste vastupanu. Võib öelda, et pärast märtsi presidendivalimisi ei oma Avdijivika vallutamine nii suurt propagandistlikku mõju ja see võib kaasa tuua rahuolematust Vene relvajõududes ja ühiskonnas tervikuna, nagu see oli ka Bahmuti vallutamise puhul,“ tõdes Kiviselg. „Avdijivika asula on umbes 30 ruutkilomeetrit suur, selle ümber on Venemaa koondanud 50 000 võitlejat, see näitab selle väikse asula propagandistlikku väärtust Venemaa relvajõududele ja poliitilisele juhtkonnale,“ rääkis kolonel.