Madeleine McCanni juhtumis kahtlustatav on kohtu ees

Brückner kannab hetkel seitsme aasta pikkust karistust eaka naisterahva vägistamise eest. Kolm uut süüdistust on talle esitatud samuti kolme vägistamise ning kahe seksuaalse ahistamise juhtumi eest. Rääkimata muidugi sellest, et sakslane on Maddie McCanni juhtumis peamine kahtlusalune.