JUHTKIRI | Teie pole Indias käinud?

Välisminister Margus Tsahkna sõit visiidile Indiasse saab tulema vaat et uhkes üksinduses – temaga lähevad kaasa ainult kahe firma esindajad, kusjuures üks neist on tema enda n-ö vana ettevõte, mille aktsiad ta peale valitsusse minekut Margus Linnamäele maha müüs. Kui uhke välisreis on põhjendatud sõnumiga, et eeldada oli suurt huvi, aga eri põhjustel keegi ei tulnud, on midagi tõsiselt viltu. Samas pole neile, kes ei tahtnud või ei osanud seda imelist võimalust ära kasutada, ka midagi ette heita.