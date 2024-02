SURRA VABADUSEGA HINGES | Maire Aunaste: Navalnõi elu, võitluse ja surma tähendus Vene rahva tuleviku jaoks

Siis, kui ta aastaid tagasi Saksamaalt vabatahtlikult pere juurest Venemaale tagasi tuli, mõtles arvatavasti mitu miljonit inimest samal hetkel, et miks ta seda küll teeb. Ta pidi ju teadma, et ta otsekohe kinni võetakse ja hakatakse fabritseerima loendamatuid põhjusi, miks seda meest vangis peab hoidma. Põhjuseid muudkui lisandus, nii, nagu ka vangla-aastaid. Putin oleks ju INIMENE, kui ta opositsiooniliidri ühel päeval vabadusse oleks lasknud… No ja nüüd, nii sobival hetkel enne Venemaa presidendivalimisi Navalnõi lihtsalt heitis „ise“ hinge. Pärast jalutuskäiku vangilaagri territooriumil. Sest ta olevat ennast halvasti tundnud…