Kius või näpuviga: politsei sisekontrolli juht kaebab riigiprokuratuuri peale

Pärkna on veendunud, et see hüvitise viide on tema kohta koostatud määrusest teadlikult välja võetud. Pealegi oli määruse koostajaks umbes kuu aega hiljem riigiprokuratuuris kõrge ametikoha saanud ja majandus ning korruptsioonikuritegude osakonna juhiks nimetatud juhtivprokurör Maria Entsik isiklikult. Seepärast asuski Pärkna vasturünnakule.